رغم فشله فى السينما.. سكر بره يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

تمكن الفيلم المصرى سكر بره من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وعلى الرغم من عدم قدرة الفيلم على تحقيق إيرادات أثناء عرضه فى السينما منذ عدة أشهر، الا انه تمكن من تحقيق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة على يوتيوب مصر ليحتل المركز 12 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة للفيديوهات الأعلى مشاهدة على الموقع الشهير.



فيلم "سكر بره" بطولة أميرة هاني، إسلام جمال، إبرام سمير، خالد عليش، إسراء عبد الفتاح، وإخراج أحمد عبد الله صالح.