شاهد.. ستيفن سيجال يهرب من مذيعة ويغادر الاستوديو بعد اتهامه بالاغتصاب

هرب الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيجال من مذيعة شبكة بي بي سي وغادر اللقاء التلفزيوني يوم الخميس الماضي، بعد ان سألته عن اتهامات بالاغتصاب ومن سوء السلوك الجنسي التي أشيعت عنه في الفترة السابقة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان الضيف البالغ من العمر 66 عاما يتحدث مع مذيعة بي بي سي، كيرستي وارك عبر برنامج "نيوز نايت"، عندما فتحت موضوع حركة "metoo"، التي أقيمت للكشف عن التحرش حول العالم ، وكيف يتم اتهامه بقضايا اغتصاب.



وسألت المذيعة الممثل الأمريكي قائلة: "كانت تلاحقك الكثير من الاتهامات حول التحرش الجنسي، وهناك إدعاءات ضدك بالاغتصاب وانا اتعجب كيف تعاملت مع هذه الاتهامات".



وفور سماع ستيفن سيجال إلى هذه الاتهامات سحب السماعة من أذنه وبدأ الخروج من الاستوديو، في حين قالت المذيعة للمشاهدين إن سيجال أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.



وفي سبتمبر الماضي، قال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس إن اتهامهم لسيجال بالاغتصاب في عام 1993 لن يؤدي إلى أي إدانات بسبب قانون التقادم.



