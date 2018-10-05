إحالة 4 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالأقصر.. صور

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الجمعة بجولة مفاجئة إليّ مستشفي الأقصر العام للاطمئنان علي حسن سير العمل والتزام طاقم الأطباء والتمريض بأماكن عملهم لتقديم الخدمات للمرضي.



بالمرور علي أقسام المستشفي المختلفة ، تبين تغيب 4 أطباء عن العمل ، فوجه المحافظ تعليماته علي الفور بإحالتهم إليّ التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



كما تفقد المحافظ، سير العمل بشارع خالد بن الوليد موجها تعليماته إليّ المسئولين بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الأعمال في مواعيدها.