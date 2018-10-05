أحمد سلامة فى ندوة صدى البلد: سلسال الدم مسلسل ناجح.. سارة ابنتى موهوبة.. ندمت على فيلم شارع الهرم.. وليس من العيب الاعتراف بخطئي أمام الجمهور

سارة ابنتي موهوبة.. لكن للأسف تتعرض لهجوم وشائعات

هذه شروطى للموافقة على عمل أبنائى بالتمثيل

سعيد بنجاح سلسال الدم وأعشق الدراما الصعيدية



استضاف موقع صدى البلد الاخبارى، الفنان احمد سلامة فى ندوة خاصة تحدث خلالها عن أحدث مسلسلاته سلسال الدم، كما كشف عن الجديد في أعماله فى السينما وعن موافقته لدخوله ابنائه الفن، والعديد من المواقف فى حياته الفنية، فى ندوة صدى البلد.



قال أحمد سلامة، إنه سعيد بردود الأفعال على الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2018 الماضي، مضيفا أنه يعشق الأعمال الصعيدية، والتي قدم منها مسلسلات "الضوء الشارد، وذئاب الجبل، وحدائق الشيطان" من قبل.



وأوضح أحمد أنه عُرض له 3 أعمال درامية صعيدية في رمضان الماضي وهي: "نسر الصعيد، وطايع، وسلسال الدم"، وجميعها حققت نجاحًا كبيرًا، وخاصة سلسلة "سلسال الدم" التي لاقت إعجاب الجمهور المصري والعربي، مشيًرا إلى أن الجمهور كان ينتظر عرض آخر أجزاء المسلسل بفارغ الصبر وهذا دليل قوي على نجاحه.



وكشف أحمد سلامة عن فكرة قبوله لتقديم دور قدمه الفنان أحمد سعيد الغنى فى الأجزاء الأولى من مسلسل سلسال الدم، قائلا إنه كان بصدد الاعتذار عن الدور خاصة وأن الجمهور ارتبط بالفنان أحمد سعيد فى الدور لكن المنتج وائل عبد الله والمخرج مصطفى الشال أقنعاه بعكس ذلك وبالفعل قبل الدور وقدمه بشكل مختلف وحقق نجاحا كبيرا .



وأشار سلامة إلى أن أكبر مسلسلات الأجزاء مثل مسلسل ليالى الحلمية تغير بها الممثلون وأكبر دليل استبدال آثار الحكيم بالهام شاهين والاثنتان حققتا نجاحا كبيرا وارتبط بهما الجمهور .



كما تحدث سلامة عن تعاونه مع رياض الخولى وقال إنه ممثل كبير وذكى وواعٍ، وأنه هو من رشحه لدوره فى مسلسل سلسال الدم.

وعن ابنته سارة قال أحمد سلامة، إنها فنانة موهوبة، مشيرا إلى أن الحظ خدمها كثيرا لأنها ظهرت من خلال مسلسل "ابن حلال" مع محمد رمضان لأول مرة، ولفتت الأنظار من خلال السوشيال ميديا، قائلا: "الجميع أيضًا كانوا ينظرون إليها على أنها ابنتي وكانوا ينتظرون أن يشاهدوا موهبتها".



وتابع: "سارة للأسف تتعرض لهجوم كبير من الوسط الفني، ونصحتها بألا تلتفت لأي شائعات، وأن تركز في عملها فقط، وترد بالتزامها في مواعيد التصوير وهكذا ستختفي الشائعات حولها".



وأشار إلى أن هناك فيلما سينمائيا في مرحلة الكتابة حاليا سيجسد فيه دور والدها أيضًا، مؤكدا أنه يوافق على دخول أبنائه للمجال الفنى بشرط أن يكونوا أصحاب موهبة حقيقية.



واستطرد أحمد سلامة أن ابنه كريم طلب منه أكثر من مرة دخول الوسط الفنى لكنه رفض لعدم امتلاكه موهبة على عكس شقيقتيه سارة وزينب.



وأشار أحمد سلامة إلى أنه يتوقع نجاحا كبيرا لابنته زينب ويرى أنها موهوبة وقدمت أكثر من دور تمثيلى ومنها مسلسل أبو العروسة، مضيفا أنه يرى ابنته زينب تسير على نهج الفنانة الكبيرة سوسن بدر.



وأعلن أحمد سلامة أنه ضد تقديم فيلم راقص يتخلله بعض المشاهد التمثيلية، مضيفا أنه ندم عندما قدم فيلم شارع الهرم من إنتاج السبكى، وقال إنه ضحك عليه لأن السيناريو الذي جاءه لم يطبق على أرض الواقع.



وأردف أنه تتلمذ على يد كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب وصلاح أبو سيف وليس من العيب أن يعترف بخطئه للجمهور.



واختتم أحمد سلامة ندوته فى صدى البلد قائلا أنه قدم أول مسلسل تليفزيونى، فى الشرق الأوسط كان بعنوان عادات وتقاليد مع عقيلة راتب، مشيرا إلى أنه بدأ التمثيل من صغره ولديه خبرة كبيرة بمدارس مختلفة.



https://www.youtube.com/watch?v=aO7cytet8m0

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