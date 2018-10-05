عرض لدينا أقوال أخرى في مصر 13 أكتوبر

قررت قناة onE بدء عرض مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا بدءًا من 13 أكتوبر القادم وذلك بعد أن كان من المفترض عرضه خلال شهر رمضان الماضى.



العمل تم عرضه على عدد من القنوات العربية خلال شهر رمضان إلا أن القناة المصرية التى قامت بشراء حقوق عرضه قامت بتأجيل إذاعته على شاشتها.



العمل من بطولة يسرا وشيرين رضا ومحمد شاهين ونجلاء بدر وأحمد حاتم وسلم أبو ضيف ومن إنتاج العدل جروب وإخراج محمد على.