مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم

حصدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ملايين المشاهدات بأحدث كليباتها "بدنا نولع الجو"، إذ تجاوز الكليب حاجز الـ4 مليون مشاهدة بعد 10 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



