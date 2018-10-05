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فن

مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
محمد بدران
حصدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ملايين المشاهدات بأحدث كليباتها "بدنا نولع الجو"، إذ تجاوز الكليب حاجز الـ4 مليون مشاهدة بعد 10 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وتظهر نانسي في الكليب بلوك كاجوال وتقدم وصلات رقص وسط أجواء مرحة التي تتماشى مع أجواء الأغنية التي تدعو للفرح والتفاؤل.

يذكر أن آخر أعمال نانسي الفنية أغنية "عم بتغيّر" تتر مسلسل "جوليا"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماسترينج محمد صقر.
مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم
مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم
مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم
مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم
مصطفى شعبان: ينشر صورة مع الحصان زمزم

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