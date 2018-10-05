كونفوشيوس الثقافى الصينى يقيم ندوة بالمتحف المصرى.. الاثنين المقبل

أعلن معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة عن إحياء ندوة عن يوم معهد كونفوشيوس الثقافي الصينى تحت عنوان "فنون معهد كونفوشيوس تدخل المتحف المصرى".



وتقام الندوة الاثنين المقبل فى تمام العاشرة والنصف صباحا بمقر المتحف المصرى بميدان التحرير.



يذكر أن جامعة القاهرة افتتحت مبنى معهد كونفوشيوس النموذجى الجديد بالجامعة الذى تم بالتعاون مع الحكومة الصينية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وسفير الصين بالقاهرة، ورئيس جامعة بكين.