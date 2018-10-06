تفاصيل 3 خدمات إلكترونية يتيحها موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات التموينية.. إضافة المواليد.. إعادة الأفراد المحذوفة عشوائيا.. وتحديث البيانات

إضافة المواليد

تحديث البيانات

إعادة المحذوفين

إضافة المواليد

تحديث البيانات

إعادة الأفراد المحذوفين

أصبح موقع دعم مصر وسيطا بين المواطنين طالبي الخدمات التموينية أو المستفيدين من منظومة الدعم ووزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بإدارة الدعم.واستغلت وزارة التموين موقع دعم مصر في التيسير على المواطن للحصول على الخدمة سواء إضافة المواليد أو تحديث البيانات أو إعادة الأفرادة المحذوفة عشوائيا أو عن طريق الخطأ خلال مرحلة تنقية البطاقات.ويستعرض صدى البلد طرق تسجيل الخدمات المطلوبة على موقع دعم مصر من خلال الرابط التالي: www.tamwin.com.eg1- يدخل المواطن على موقع دعم مصر2- يضغط على اختيار إضافة المواليد3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي4- يبدأ في تسجيل بيانات المولود المطلوبةالإسم رباعي – رقم شهادة الميلاد – صلة القرابة5- الضغط على شارة إضافة1- يدخل المواطن على موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg2- يختار المواطن خيار حدث بياناتك3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي4- يقوم بتعديل بيانات الأفراد المقيدين5- حفظ التعديلات لكل فرد على حدة1- يدخل المواطن على موقع دعم مصرwww.tamwin.com.eg2- يختار المواطن خيار حدث بياناتك3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي4- يقوم بإضافة بيانات الأفراد المحذوفين5- حفظ التعديلات لكل فرد على حدة