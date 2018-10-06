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تفاصيل 3 خدمات إلكترونية يتيحها موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات التموينية.. إضافة المواليد.. إعادة الأفراد المحذوفة عشوائيا.. وتحديث البيانات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد صبيح
موقع دعم مصر: 
  •  إضافة المواليد
  •  تحديث البيانات
  •  إعادة المحذوفين

أصبح موقع دعم مصر وسيطا بين المواطنين طالبي الخدمات التموينية أو المستفيدين من منظومة الدعم ووزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بإدارة الدعم.

واستغلت وزارة التموين موقع دعم مصر في التيسير على المواطن للحصول على الخدمة سواء إضافة المواليد أو تحديث البيانات أو إعادة الأفرادة المحذوفة عشوائيا أو عن طريق الخطأ خلال مرحلة تنقية البطاقات.

ويستعرض صدى البلد طرق تسجيل الخدمات المطلوبة على موقع دعم مصر من خلال الرابط التالي: www.tamwin.com.eg

  • إضافة المواليد
1- يدخل المواطن على موقع دعم مصر
2- يضغط على اختيار إضافة المواليد
3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي
4- يبدأ في تسجيل بيانات المولود المطلوبة
الإسم رباعي – رقم شهادة الميلاد – صلة القرابة
5- الضغط على شارة إضافة

  • تحديث البيانات
1- يدخل المواطن على موقع دعم مصر
www.tamwin.com.eg
2- يختار المواطن خيار حدث بياناتك
3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي
4- يقوم بتعديل بيانات الأفراد المقيدين
5- حفظ التعديلات لكل فرد على حدة

  • إعادة الأفراد المحذوفين
1- يدخل المواطن على موقع دعم مصر
www.tamwin.com.eg
2- يختار المواطن خيار حدث بياناتك
3- يدخل رقم بطاقة التموين والرقم القومي
4- يقوم بإضافة بيانات الأفراد المحذوفين
5- حفظ التعديلات لكل فرد على حدة

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