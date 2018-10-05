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أخبار البلد

سعيد النقيب: العمالة غير المنتظمة تخطت المليون

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
محمد غالي
قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن وزارة القوي العاملة تقوم بمجهودات كبيرة لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة، مضيفا أنها تقوم بحصرها من خلال المكاتب الخاصة بها في جميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام، لـ صدى البلد أنه من خلال الحصر يتم معرفة عدد العمالة التي تحتاج إلى المساعدة، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع تخطي العمالة غير المنتظمة حاجز المليون.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن العمال أجمع لهم الحق في العيش حياة كريمة والاتحاد العام لعمال مصر يسعي إلي تحقيق ذلك، مضيفا أنه يجب توفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

وأشار النقيب إلى أنه سيتم وضع آليات للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتصنيفهم وفقًا للمهن التي تحتاجها المحافظات، لافتا إلى أنه لن يتم الاكتفاء بشهادة أمان التي طرحت لهم.

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