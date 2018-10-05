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حوادث

القبض على عاطل بحوزته طربة حشيش بالغردقة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:42 م
القبض على عاطل
القبض على عاطل
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته طربة من الحشيش المخدر، تم تحرير المحضر رقم 12007 جنح أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء اشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "محمد م م" عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 10918 لسنة 2010 جنح مستأنف المحلة "ضرب"، وبحوزته "طربة" حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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