ضبط 1300 علبة سجائر مجهولة المصدر بالغردقة

تمكن ضباط مباحث التموين في محافظة البحر الأحمر، من ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بالغردقة، تم تحرير المحضر رقم 9437 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "جرجس س ف" المسئول عن محل الكائن بالأحياء ثان الغردقة، وبحوزته عدد 1300 علبة سجائر، و260 "سيجار"، و12 عبوة زيوت أدخنة مجهولة المصدر بدون فواتير.