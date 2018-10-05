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توك شو

محمد موسى يؤدي التحية العسكرية لروح السادات وأبطال أكتوبر.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
قسم التوك شو
أدى الإعلامي محمد موسى، التحية العسكرية، لروح الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وأبطال حرب أكتوبر.

وعقب "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء اليوم،: "أقل حاجة نعملها لروح أبطال حرب أكتوبر إننا نحكي عن بطولاتهم".

وتابع موسي، أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريا على الإحتلال الإسرائيلي؛ بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحرير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة.

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