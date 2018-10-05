عمدة هيوستن الأمريكية يكرم القنصل المصري خالد راضي

كرَّم سيلفستر ترنر، عمدة مدينة هيوستن، رابع أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، السفير خالد راضي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن، بمناسبة انتهاء عمله وعودته إلى القاهرة.



ومنح "ترنر"، الجنسية الشرفية لمدينة هيوستن، لكل من السفير خالد راضي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن، وزوجته الدكتورة منال عفارة، وتعيينهما سفراء للنوايا الحسنة.



ويأتي هذا التكريم؛ تقديرا لما قدمه قنصل مصر وزوجته من خدمات جليلة، في إطار ترسيخ وتوطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وخدمة أبناء الجالية المصرية في نطاق عمل البعثة.



ومن جانبه، تقدم السفير خالد راضي القنصل العام لأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وخاصة الولايات الجنوبية، بأصدق التحيات، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.