تجارة القاهرة: 6 أكتوبر يوم عمل رسمي وإلغاء السكاشن فقط

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن غدا السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨، يوم عمل رسمي، وليس إجازة من المحاضرات.



وأضافت إدارة الكلية بأن "السكاشن" ستلغي يوم السبت، بينما تستمر المحاضرات في مواعيدها فقط، على أن تكون الإجازة الرسمية، بعد غدٍ، الأحد ٧ أكتوبر.



جاء ذلك بالتزامن مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.