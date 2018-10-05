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رياضة

سلة سموحة يتأهل لنصف نهائي تصفيات إفريقيا للأندية الأبطال

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
نور عادل
تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة، إلى نصف نهائي تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية؛ وذلك بعدما فاز على فريق ستراثمور الكيني، بنتيجة 71-53، في إطار الدور ربع النهائي، من التصفيات المقامة حاليا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكان الفريق السكندري، قد تأهل لربع النهائي؛ بعدما تصدر منافسات المجموعة الأولى، من الفوز في جميع مبارياته أمام "جية كي تي" التنزاني، "إيوسا" الأثيوبي، "ريج" الرواندي، "كبا" الكيني، "كوبرا" من جنوب السودان.

ويحتاج سموحة للفوز في مباراة دور نصف النهائي، المقرر لها غدا السبت، لضمان التأهل لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال، برفقة الطرف الآخر الذي سيصل إلى المباراة النهائية في التصفيات.

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