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برلمان

المحافظين يستعد لصياغة مقترحات قوانينه بدور الانعقاد الحالي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:51 م
اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية بحزب المحافظين
معتز الخصوصى
عقدت اللجنة التنفيذية بحزب المحافظين، اجتماعها الدوري الثاني لمناقشة مقترحات الحزب بشأن عدد من مشروعات القوانين التي يتقدم بها الحزب خلال دور الانعقاد الرابع.

وترأس الاجتماع أحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب للثقافة والإعلام.

ورفعت اللجنة، توصياتها للجنة الصياغة بالحزب، حول مقترحاتها نحو القوانين الآتية، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، والعدالة الانتقالية، لصياغتها وعرضها على المجلس الرئاسي للحزب لإقرارها.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبد المولي النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد خطاب، نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية والتشريعية، والمهندس عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، ورشدي العجوز، نائب رئيس الحزب لشؤون الاقتصادية، والمهندس عماد الشريف، نائب رئيس الحزب للتخطيط والانتاج، ورشا عمار المتحدث الإعلامي للحزب.

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