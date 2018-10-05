نجاح فوزي يكشف كيفية حماية بطاقات الدفع الإلكتروني من السرقة

قال اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة، إن "مجموعة من الأجانب تقدموا بشكوي للبنوك خارج مصر من سحب أموال وبعض العمليات البنكية التي لم يقوموا بها، وهذا وفقا للخبر المنشور عن واقعة القبض علي تشكيل عصابي متخصص في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك".



وأوضح "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد علي فضائية إم بي سي، أن أغلب البنوك المصرية قد طبقت نظام"one time pass code" الخاص بالتسوق الالكتروني، والذي يلزم البنك بإرسال رسالة نصية تحتوي علي رقم سري لهاتف العميل، ليستطيع إدخاله علي الموقع الإلكتروني خلال دقائق وإلا سيتم إنهاء الطلب وعملية الشراء.



وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي أنه من الضروري اتباع المواطنين نظم الأمان والحماية الخاصة بالبطاقات الالكترونية، والابتعاد عن المواقع غير الآمنة في التعامل والتسوق الالكتروني، والتي تتعرض لعمليات القرصنة وسرقة بيانات المتعاملين عليها، متابعا:" خصوصية البن كود لبطاقات الدفع أمر في غاية الأهمية".