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بكري: الشعب المصري عنيد وصلب ضد الأزمات.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الاعلامى مصطفى بكرى، أن كل المدارس العسكرية العالمية وقفت إجلالا للجيش المصرى الذي غير مفاهيم الحرب فى 6 أكتوبر 1973.

وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حرب أكتوبر 73 كشفت للجميع أن الشعب المصرى شعب صلب وعنيد ضد الأزمات، مؤكدا أن المِحن لا تغير طبع الشعب المصرى.

وأوضح "بكرى" أنه لطالما وقف شعب مصر خلف القوات المسلحة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن بعده الرئيس الراحل أنور السادات ومن بعده الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، ووقف خلف القوات المسلحة برئاسة كل قائد مصرى عاش فى هذه اللحظات التاريخية.

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