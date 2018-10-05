المصريون يستحوذون على 74.7% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذ سوق الأسهم بالبورصة المصرية على 53.24 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الأسبوع الماضي، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.76% خلال أسبوع.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين أوضح التقرير الأسبوعي للبورصة، أن تعاملات المصريين استحوذت على 74.75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.33 %، والعرب على 10.92 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وارتفع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية.



جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه وكمية تداول 1.084 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.