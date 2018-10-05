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محافظات

محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:04 م
محافظ بورسعيد: مبادرة
محافظ بورسعيد: مبادرة ١٠٠ مليون صحة تستهدف 456 الف مواطن
كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بالدور المشرف الذي يؤديه الشباب البورسعيدي والجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات في التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، وحث المواطنين علي المشاركة فيها.

ودشن الشباب من خلال برلمان مديرية الشباب والرياضة وأعضاء مراكز الشباب والأندية وأعضاء الجمعيات الأهلية وعدد من الأحزاب والمبادرات فضلا عن الرائدات الريفيات حملة طرق للأبواب بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد لاسيما بالمناطق الأقل وعي والأكثر احتياجا للتوعية بالمبادرة وأوجه الاستفادة منها وخطورة الأمراض التي تهدف إلي القضاء عليها وعلى رأسها فيروس سي.

ويذكر أن المبادرة تواصل فعالياتها لليوم الخامس على التوالي، ويواصل المواطنون التوافد على تمركزاتها المنتشرة في أرجاء محافظة بورسعيد وتغطي أحياءها السبعة ومدينة بورفؤاد وقري الغرب والجنوب.

وتستهدف الحملة القومية الكشف الطبى على 456 ألف مواطن بالفئة العمرية فوق 18 سنة وذلك بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وبمراكز الكشف المتنقلة (سيارات الحملة الثمانية).

ويتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عملية انتظام العمل بالمراكز بعد انتهاء مشكلة توقف أجهزة الشبكة الإلكترونية للحملة عن العمل لبعض الوقت بسبب الضغط الكبير في المراكز المختلفة، كما وجه المحافظ باستمرار حملة التوعية في جميع أحياء المحافظة ؛ لحث المواطنين علي المشاركة في المبادرة.
محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن
محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن
محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن
محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن
محافظ بورسعيد: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف 456 ألف مواطن

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