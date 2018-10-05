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ياسمين فؤاد: مبادرة حراس النيل بدأت بفكرة طفل ذي 6 سنوات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادرة حراس النيل، بدأت بفكرة من الطفل محمد ذي الـ6 سنوات، والذي أراد الحفاظ علي نهر النيل وحراسته من أي اعتداء بيئي أو تلوث.

وأوضحت "فؤاد" خلال لقاء تليفزيوني أذيع علي فضائية إم بي سي، أن هناك العديد من البرامج لحماية نهر النيل من التلوث، ولكن الطريقة المثلى للحفاظ عليه الاستثمار في الأطفال والأجيال الجديدة، التي ستحمل راية حماية البيئة من بعد الأجيال الحالية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة تبدأ بتحفيز الأطفال وتشجيعهم للحفاظ على نهر النيل والبيئة.

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