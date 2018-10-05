الفيفا يوقف الاتحاد السيراليوني لكرة القدم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إيقاف الاتحاد السيراليوني مع دخول القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بسبب التدخل الحكومي.



وذكر الفيفا، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن هذا القرار يأتي بعد خطاب وجهه الاتحاد الدولي مؤخرا لوزير الرياضة بالبلاد للإعراب عن القلق البالغ بشأن إبعاد رئيس الاتحاد السيراليوني وسكرتيره العام ولطلب السماح للمسئولين بالوصول إلى منشآت الاتحاد دون مزيد من التأخير لضمان عدم التأثير على عمل اتحاد الكرة السيراليوني، بما في ذلك مشاريع الفيفا.



ووفقا للقرار، سيتم رفع الإيقاف بمجرد تأكيد الاتحاد السيراليوني وقيادته المعترف بها المتمثلة في رئيس الاتحاد، السيدة إيشا جوهانسون، والسكرتير العام كريستوفر كامارا، عودة سيطرتهم على الاتحاد ومنشآته وحساباته وقنوات اتصاله مرة أخرى.