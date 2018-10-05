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أخبار البلد

سامح شكري يبحث مشروعات التعاون واستكشاف فرص الاستثمار مع اليابان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:46 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
محمد وديع
قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي؛ لتهنئته بإعادة انتخابه، وتأكيد أهمية الدفع قدما بمسار التعاون الثنائي، من خلال آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن وزير الخارجية، التقى اليوم الجمعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، خلال زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وأنه أجرى مع الجانب الياباني مباحثات بناءة في مختلف أوجه التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح شكري أنه خلال زيارته إلى طوكيو، كانت الفرصة جيدة أيضا لمناقشة مشروعات التعاون المشترك بين مصر واليابان واستكشاف فرص جديدة للاستثمار، خلال لقاءاته مع أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه يتطلع غدا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 'التيكاد'، وعرض الرؤية المصرية للدفع بجهود التنمية الشاملة في إفريقيا، فضلا عن التنسيق مع الجانب الياباني، ووضع أجندة مؤتمر التيكاد للعام المقبل، وفقا للمتطلبات التنموية لدول القارة، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة المصرية- اليابانية للتيكاد لعام 2019.

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