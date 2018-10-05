حريق هائل في مركز تجاري إسرائيلي بـ حيفا.. فيديو

بث موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، يُظهر نشوب حريق كبير في مركز تجاري إسرائيلي بحيفا.



وكتب الموقع "اشتعال النيران في مركز MIXX التجاري ببلدة الخضيرة، التابع لشركة بوليجون المملوكة لرجل الأعمال كوبي ميمون".



وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة إلى سماء المكان، فيما حاولت سلطات الإطفاء السيطرة عليه.