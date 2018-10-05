إنبي يتعادل مع الإنتاج الحربي 2-2 في الدوري.. فيديو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع الإنتاج الحربي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



افتتح التسجيل عمرو الحلوانى لاعب إنبي في الدقيقة 4 من عمر المباراة، عن طريق رأسية مميزة من عرضية رائعة، لم يتمكن حارس المرمى من التعامل معها.



ثم انتفض الإنتاج الحربي وسجل هدفين عن طريق محمود كابونجا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، وأضاف موسى دياوارا الهدف الثاني في الدقيقة 37.



وفي شوط المباراة الثاني سجل انبي هدف التعادل عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 50.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد كل فريق الى نقطة واحدة، ويحتل الانتاج الحربي المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل انبي المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

