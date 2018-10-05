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اقتصاد

خبير اقتصادي: القطاع الخاص يحتاج إلى التوجيه نحو قطاعات التنمية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، إن تعاون الحكومة والقطاع الخاص في إقامة المشروعات أصبح ضرورة ملحة في ظل اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار والمستثمرين، لافتا إلى أن القطاع الخاص في مصر يحتاج إلى توجيه نحو قطاعات التنمية والتي بها عوائد مرتفعة.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المحفزة للاستثمار إلا أن الفساد الإداري والبيروقراطية تمثل مخاوف وعقبات أمام الاستثمار والمستثمرين.

وطالب فهمي، الدولة بميكنة الخدمات وخصوصا المتعلقة بالتراخيص ومستخرجات التشغيل للحد من التعامل البشري في مثل تلك الخدمات مما يحفز المستثمر بأن استخراج التراخيص إجرائي ولن تتحكم فيه أهواء بعض الموظفين.

وأشار فهمي، إلى أن الدولة معنية بتيسير الخدمات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار إلى جانب القضاء على الفساد والبيروقراطية لجذب الاستثمار من خلال كسب ثقة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين.

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