ثقافة المنيا تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

نظم قصر ثقافة المنيا مجموعة أنشطة متنوعة، ضمن احتفالات أكتوبر، حيث عقد قصر ثقافة مغاغة ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر" حاضر فيها د. نصر الدين عبد العظيم عما قدمه الجيش والشعب من أجل تحرير سيناء وإنجازات كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات فى التصدى للعدوان، تخلل الندوة إلقاء قصيدة شعرية للشاعر أديب عبد السيد بعنوان "أعياد النصر"، بالإضافة إلى عرض فنى قدمته فرقة كورال أطفال القصر والعديد من الأغانى الوطنية منها "يامقبل يوم وليلة وياحبيبتى يامصر وعصفورى الصغير".



كما عقدت ندوة ببيت ثقافة جاهين بعنوان" الإنتماء والمواطنة "بمدرسة دايموند الكاثوليكية الخاصة حاضرها د . أسامة التلاوى وأوضح أهمية المشروعات القومية وتشغيل الأيدي العاملة.



أما ببيت ثقافة أبو جرج أقيمت احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر لأطفال حضانة " فيوتشر " وذلك بمركز شباب صفط أبو جرج تضمنت محاضرة تحدث فيها النقيب محمد على نصر الدين عن حرب أكتوبر والتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة من أجل استرداد أرض سيناء التى تعد جزء من أرض مصر، وفى الختام قدمت فقرات ومسابقات ثقافية ورياضية شارك فيها الأطفال.



ونظم بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان " نصر أكتوبر وثورة يناير مقارنات ومشابهات" ناقشها دكتور علاء نصر الدين عن انتصارات أكتوبر وتكاتف الشعب خلف الجيش ودعمه والتشابه بين نصر أكتوبر وثورة يناير فى ترابط الجيش مع الشعب فى ملحمة وطنية لحفظ الأمن فى البلاد.



كما أقيم بقصر ثقافة المنيا ورشتين للفنون التشكيلية بالقصر لختام عمل البوسترات وتظليل الرسوم والأعمال الفنية الأخرى بمناسبة انتصارات أكتوبر، إلى جانب بروفات لفرقة الفنون الشعبية للأطفال المنشأة حديثا واستعدادا للاحتفال الذى سيقام على المسرح المكشوف يوم 6 أكتوبر، والبروفة النهائية لفرقة كورال أطفال قصر الثقافة بقيادة المايسترو عصام الشاذلى والذى قدم فيها مجموعة من الأغنيات الوطنية.