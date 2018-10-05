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محافظات

محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن يتوجهان لحريق الراشدة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:00 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد ومدير الامن يتوجها لحريق الراشدة
منصور ابو العلمين
توجه منذ قليل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، إلى مركز الداخلة مرة أخرى، بعد عودتهم من زيارة وزير الأوقاف، وذلك للإطمئنان على المواطنين بقرية الراشدة ومتابعة الحريق الهائل الذي نشب مساء اليوم بالقرية.

كما رافق المحافظ إلى الراشدة وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد ومدير مرفق الإسعاف، وقيادات الحماية المدنية، ومدير عام مكتب محافظ الوادي الجديد.

وكان إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، بنشوب حريق في مزارع نخيل بقرية الراشدة بالداخلة حيث امتدت السنة النيران إلى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بــ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة في إخماد الحريق.

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