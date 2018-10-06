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ثقافة

مدارسنا تغرد.. برنامج متنوع بقصر أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، للاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك ضمن مشروع مدارسنا تغرد بثقافتنا المصرية بمشاركة تلاميذ وتلميذات من مدرسة الوليدية، تضمنت الفعاليات ورشة لعمل أشكال جمالية بخامات البيئة من خلال إعادة التدوير للخامات، وورشة لتعليم مبادئ الخط العربي وتعليم التلاميذ طريقة الكتابة الصحيحة لجميع حروف اللغة العربية، وتقديم عرض فنى لمسرح عرائس تحدث عن قيمة العمل، وفقرة لإكتشاف مواهب التلاميذ وعمل مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز للمبدعين.

كما أقيمت ورشة للتلي وتم تقديم عروض غنائية ومواهب للأطفال، وعقدت أيضا ندوة عن حرب أكتوبر إرادة مصرية للأطفال وإقامة عروض فيديو بريجكتور عن انتصار أكتوبر وتم عمل ورشة لتعليم مبادئ الرسم.

وفى سياق آخر أقيمت بروفات متنوعة لفرقتى الفنون الشعبية وموسيقي وكورال الأطفال بالقصر إستعدادا للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

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