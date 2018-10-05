ضبط 3500 زجاجة محلول وأدوية تأمين صحي بمستشفى خاص في المحلة

أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم، عن التحفظ على 3500 عبوة محلول وأدوية خاصة بالتأمين الصحي داخل مستشفى خاص في المحلة الكبري، صرح بذلك الدكتور محمد شرشر وكيل الصحة.



وأوضح شرشر أنه كلف الدكتور حامد محمد مدير قطاع العلاج الحر بتدشين سلسلة من حملات التفتيش لمتابعة إجراءات التراخيص ووسائل الوقاية والعلاج داخل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية.



وأشار وكيل الصحة إلي أنه أعطي توجيهاته إلى أطباء العلاج الحر واتخاذ الاجراءات الاداريه والقانونيه حيال المخالفه وإخطار الجهات المعنية.