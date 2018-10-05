أحد أبطال حرب أكتوبر: تحملنا ما لا يتحمله بشر

وجه اللواء طيار أمين راضي، أحد أبطال القوات الجوية في نصر أكتوبر، التحية إلى رجال حرب أكتوبر، معقبًا: "تحملوا ما لا يتحمله بشر".



وأشار راضي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن هناك من قدموا روحهم فداءًا لبلدهم، موجهًا رسالة إلى المصريين: "حبوا بلدكم".



وأضاف أن هناك بطولات كثيرة كانت بداخل حرب أكتوبر، مطالبا الكتاب البحث عن هؤلاء الأبطال لتوثيق بطولاتهم، منوها بأنه كان هناك توقعات أن يخسروا 50% من طائراتهم خلال الحرب، حيث كان تقلع 40 طائرة في وقت واحد، معقبًا: "الـ 40 طائرة اللي خرجوا من أنشاص رجعوا 40 طائرة".