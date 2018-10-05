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توك شو

محمد الشهاوي: الضربة الجوية في حرب أكتوبر كانت سيمفونية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار بكلية القادة والأركان، إن حرب أكتوبر كسرت ذراع الجيش الإسرائيلي، واصفًا الانتصار بالمعجزة.

وأشار الشهاوي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن الجندي المصري كان مفاجأة الحرب، والضربة الجوية كانت أشبه بالسيمفونية.

وأضاف أن حرب أكتوبر هى حرب الفخر والعزة والكرامة.

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