ضابط مصري يروي قصة أسر 24 جنديا إسرائيليا في حرب 73.. فيديو

قال اللواء سعيد حسن حنو، ضابط استطلاع اللواء الثامن مشاة خلال حرب أكتوبر، إنه أسر 7 جنود إسرائيليين، من ضمنهم أسير جريح، لافتا إلى أن قائد الكتيبة آنذاك أمره باستغلال الأسير الجريح للتفاوض مع باقي الإسرائيليين المتواجدين فى معسكر، مقابل الاستسلام.



وأوضح "سعيد" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أنه أصطحب الأسير الإسرائيلى وتوجه صوب موقع العدو الإسرائيلى، إلى أن اقترب منه مسافة 20 مترا، فخرج منه أحد الإسرائيليين فطلب منه "سعيد" الاستسلام قبل قيام القوات المصرية بهجوم شامل على الموقع.



وتابع:" قلت للإسرائيلى عليكم الاستسلام وستعاملون معاملة الأسرى حسب اتفاقية جنيف، فوافق الإسرائيلى وأمر 17 آخرين بالخروج من مواقعهم والاستسلام" لافتا إلى أنه تم إنزال العلم الإسرائيلى من على الموقع، وتم رفع العلم المصرى".



وأكد "سعيد" أنه تم معاملة الأسرى الإسرائيليين معاملة إنسانية، حيث أن الجنود المصريين أطعموا الأسرى الإسرائيليين أثناء تواجدهم فى المعسكر الخاص بهم.