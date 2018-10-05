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أخبار البلد

سفير الهند يزور بورسعيد لبحث فرص الاستثمار.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:59 م
سفير دولة الهند
سفير دولة الهند مع محافظ بور سعيد
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
زار راهول كواليشيرايث، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، مدينة بورسعيد، في إطار دراسة إمكانية إقامة استثمارات هندية بالمحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، سفير الهند في القاهرة، لمناقشة سبل التعاون ودعم العلاقات بين الجانبين.

وخلال اللقاء أكد سفير دولة الهند على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تمتد تاريخيا إلى مئات السنين، إلى جانب التأكيد على أهمية مدينة بورسعيد الثقافية.

وتتبنى الهند إقامة مشروع الصناعات الكيماوية "سنمار" المقام منذ سنوات على أرض المحافظة، والتي تتجاوز استثماراته 4 مليارات دولار.

كما كشف السفير الهندي عن اقتراب افتتاح شركة كابسي للدهانات في الهند، في إطار التعاون المصري الهندي.
سفير الهند يزور بورسعيد لبحث فرص الاستثمار.. صور
سفير الهند يزور بورسعيد لبحث فرص الاستثمار.. صور
سفير الهند يزور بورسعيد لبحث فرص الاستثمار.. صور

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