برلماني: تأخر الحكومة عن استلام القطن من الفلاحين مخالف للدستور

قال النائب أحمد درويش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين مخالف للمادة 29 من الدستور والتي تلزم الحكومة بشراء القطن وغيره من المحاصيل الأساسية بسعر مناسب، وذلك لدعم الفلاح من جهة ودعم الصناعات القائمة على هذه المحاصيل من جهة أخرى.



وأوضح النائب في تصريحات خاصة أن المادة 29 تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".



وتابع أن المادة تنص أيضا على أن: "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".