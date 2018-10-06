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برلمان

طلب إحاطة برلماني لضم الفيوم ضمن محافظات الصعيد

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:58 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أشرف عزيز إسكندر عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب للجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس، لضم محافظة الفيوم ضمن محافظات الصعيد، تمهيدا لدخولها تحت قانون هيئة تنمية الصعيد.

وأضاف "إسكندر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفيوم بها مجموعة من المشروعات العملاقة، التى يمكن من خلالها تغطية حاجة المحافظة من حيث العمالة وفرص عمل الشباب.

وأوضح النائب أن أهم هذه المشروعات، مشروع المدينة الصناعية غرب منطقة كوم شيم، والتي تمتد على مساحة 7600 فدان.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد وجه بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصعيد، والذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد السابق.

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