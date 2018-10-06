البحوث الإسلامية تكشف عن 5 أعمال بها يبر الابن والديه في القبر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، مشيرًا إلى أن هناك خمسة أعمال، بها يستطيع الأبناء بر والديهم في القبر.



وأضاف «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية أوصت بالإحسان إلى الوالدين وبرهما، منوهًا بأنه كما هو حق لهما في حياتهما كذلك بعد موتهما، وبر الوالدين بعد موتهما يكون بالدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، والإحسان إلى الأقارب وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما.



واستشهد بما ورد في صحيح ابن حبان، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ -رضي الله تعالى عنه- قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنَا عِنْدَهُ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَوَيَّ قَدْ هَلَكَا فَهَلْ بَقِيَ لِي بَعْدَ مَوْتِهِمَا مِنْ بِرِّهِمَا شَيْءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا» قَالَ الرَّجُلُ مَا أَكْثَرَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْيَبَهُ قَالَ: «فَاعْمَلْ به».

