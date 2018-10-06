الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام حث على مراعاة مشاعر الناس، وجبر خواطرهم، وحرم كسر قلوبهم وإيذائهم.



واستشهد «الأزهر» خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما أخرجه أبو داود ، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا»، منوهًا بأن أفضل ما يفعله المرء تجاه الناس أن يُدخِل السُّرور على قلوبهم لا الحزن والكآبة.



وأوضح أن إدخال السرور على قلوب الناس يعد من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرًا، مستدلًا بما أخرجه الطبراني في الأوسط، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا».

