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ديني

أمين الفتوى: رجاءً أمسكوا ألسنتكم عن هذا اللفظ.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في هذا الزمان نجد الناس يكثرون من قول علىّ الطلاق ومرادهم اليمين لا الطلاق، موجها رسالة لكل رجل مسلم": لا نستخدم هذا اللفظ نهائيا، رجاء امسك لسانك وسيطر على نفسك".

وأضاف خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: "لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له في أكثر كلامه وأحاديثه، ينبغي له أن يحترم الطلاق، وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة".

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