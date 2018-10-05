أمير طعيمة يتعاون مع شيرين عبد الوهاب في 5 أغنيات بألبومها نساي

شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن من خلالها عن تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بـ 5 أغنيات في ألبومها الجديد "نساي"، وهم: «تاج راسك، زمان، يا ريتها جت، بياعين الصبر، كلام_عينيه».



وعلق أمير طعيمة في تغريدته، قائلًا: «#قريبا .. #شيرين #امير_طعيمة .. #تاج_راسك #زمان #يا_ريتها_جت #بياعين_الصبر #كلام_عينيه».



وعلى جانب آخر، قررت شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد "نساى" فى أكتوبر الحالي وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها بعد انتهاء المراحل الخاصة بالألبوم، وبدء حملة الترويج له.



من ناحية أخرى أعلنت شيرين عن جولة لإقامة عدة حفلات فى أوروبا تنطلق من مدينة جنيف السويسرية يوم 12 من أكتوبر.



يذكر أن شيرين صورت بوسترات ألبومها الجديد في لبنان خاصة أنها دائمًا ما تقوم بتصوير بوسترات وكليبات ألبوماتها الغنائية هناك.