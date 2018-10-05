سمير فرج: عام 2020 يحمل الخير لمصر

قال اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق، إن عام 2020 يحمل الخير لمصر لأنه يشهد انطلاق تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول العالم.



وأشاد سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج "نظرة"، على قناة صدى البلد، بنجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بداية من الشهر الجاري.



كما أشاد اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق، بتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأن مصر ستكون مصر المركز الرئيسي للغاز في المنطقة.