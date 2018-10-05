سعد سمير يجري عملية حقن في الظهر

كشفت مصادر خاصة أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أجري عملية حقن في منطقة الظهر قبل 36 ساعة في سرية تامة.



وتغيب سعد سمير عن مران فريقه عقب مواجهة وفاق سطيف الجزائري دون أن يعلن النادي عن غيابه او حتي السبب الرئيسي.



وقالت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن طبيب الفريق الدكتور خالد محمود تخوف من فكرة عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة وطالب بخضوعه لعملية حقن في الظهر تجنبًا لتجدد إصابته.



ووافق الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على تقرير الجهاز الطبي وأجري سعد سمير عملية الحقن فعليًا.