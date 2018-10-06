حكم الصلاة في الميكروباص مع ترك القبلة والقيام والسجود.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز للمسافر الصلاة في وسائل المواصلات، وترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة في حالة واحدة.



وأضاف «علام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمسافر أن يُصلي في وسيلة مواصلات كالقطار والميكروباص، مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟»، أن هذه الحالة هي صلاة النوافل لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مستندًا إلى القاعدة الفقهية: «أنه يغتفر في النافلة ما لا يغتفر في الفريضة».



وتابع: أما إذا كانت الصلاة من صلوات الفريضة فإنه لابد من التفرقة بين حالتين، الأولى، إذا كان لديه متسع من الوقت لإدراك الصلاة في وقتها بعد نزوله من وسيلة المواصلات فالأولى فى هذه الحالة أن يؤخر الصلاة إلى أن ينزل من وسيلة المواصلات أو أن يكون هناك جمعًا لما بين هذه الصلاة لما قبلها أو ما بعدها فى وقتًا يسمح بذلك»، أما إذا لم يكن هناك متسعًا من الوقت ولا يستطيع أن ينزل من وسيلة المواصلات لأداء الصلاة فله أن يؤدى الفريضة في وسائل المواصلات، فمما لا ريب فيه أنه يجوز أخذًا بقول أهل العلم بذلك، وعليه أن يتحرى القبلة قدر الإمكان، وأن يؤدي جميع الأركان من قيام وسجود ولا يُسقط منها إلا الذي يعجز عن أدائه.