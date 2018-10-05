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برلمان

برلماني: الشركات الوهمية تؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:31 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد
حذر النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة من تنامي ظاهرة الشركات الوهمية المسجلة، إذ أن هذه الشركات تسيء للاستثمار في مصر وتؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تقوم بعض الشركات بإنشاء شركات وهمية "حبر على ورق" من أجل جني مكاسب من وراء ذلك وليس للاستثمار.

وأضاف متولي في بيان له، أن هناك مخاطر كبيرة من وراء هذه الشركات الوهمية ولها آثار سلبية على الاستثمار في مصر، حيث أن معظم هذه الشركات لا تمتلك القدرة على القيام بالاستثمارات وتلجأ إلى حيل أخرى.

وأشار إلى أن هناك شركات رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يستدل على عناوين وأماكن وجود بعضها الشركات، إلى وجود حيل في استصدار التراخيص وتصاريح العمل.

وطالب النائب بضرورة وجود ضوابط قانونية لحماية المواطن والمستثمر الحقيقي من هذه الشركات الوهمية، ومعاقبة هذه الشركات ليس بالشطب فقط بل بعقوبة مشددة.

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