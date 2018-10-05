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لواء في حرب أكتوبر: لم نعلم بموعد الهجوم إلا قبلها بـ 24 ساعة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء فيليب زخاري قائد اللواء 98 دفاع جوي أثناء حرب أكتوبر، إنهم لم يعلموا بموعد الحرب إلا قبلها بـ24 ساعة حيث استدعوا لمؤتمر مع قائد قطاع بورسعيد لقادة المنطقة.

وأوضح زخاري خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المذاع على فضائية إم بي سي، أن الدفاع الجوي في حالة استعداد متقدمة بصفة مستمرة، ومراكز القيادة تعمل كاملة طوال الوقت، وهناك كتيبة خدمة مستمرة.

وأشار قائد اللواء 98، إلي أن العدو الإسرائيلي قد اعترف بسقوط 40 طائرة فوق سماء بورسعيد وبورفؤاد، مؤكدا أن إسرائيل لا تعترف بالحقيقة كاملة، وهذا يدل على سقوط إعداد أكبر من الطائرات الإسرائيلية.

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