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برلمان

قيادي بالوفد: انتصارات أكتوبر من أعظم الذكريات في حياة المصريين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:06 ص
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
فريدة محمد
هنأ محيى بدراوى المستشار السياسي للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 45 لنصر السادس من أكتوبر العظيم.

وأضاف بدراوي في بيان له، أن هذه الذكرى من أعظم الذكريات في حياة المصريين والتى حققت فيها القوات المسلحة الباسلة معجزة من أبهر المعجزات ونصر من أروع الانتصارات، مقدما تحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة البواسل بمناسبة هذه الذكرى العطرة التى ستظل محفورة فى قلوب وعقول كل المصريين والعرب والأفارقة وتدرس للأجيال جيلا وراء جيل.

وأكد أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة بفكر عالى وعبقرية تخطيط وقمة أداء فغيروا مجرى التاريخ وارتفعت كرامة كل من يسكن الأرض العربية بفضل فدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات من أجل النصر لتبقى مصر مرفوعة الهامة أعلامها دائمًا عالية خفاقة فتحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الذين كتبوا بدمائهم هذا النصر العظيم.

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