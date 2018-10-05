ملكة جمال العرب: مشروعى يستهدف نقل جنسية الأطفال للأم حال الانفصال.. فيديو

قالت اليمنية منال السروري، ملكة جمال العرب للمحجبات لعام 2017، أن مسابقة ملكة جمال مصر هذا العام شهدت اختلافا كبيرا، حيث اختارت كل ملكة مشروعا لها لكي تحققه على ارض الواقع، وهو الأمر الذي اختلف بشكل كبير عن الأعوام السابقة، حيث انها خرجت بشكل كبير عن الإطار التقليدي الذي اعتادت عليه كل عام.



وأضافت "منال"، في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن "فعاليات المسابقة هذا العام قد أضافت الكثير من التحدي للمتسابقات، وذلك لانها أجريت لهم بعض التحديات، والتي اعتمدت على مجهوداتهم الشخصية بشكل كبير لتوجه طاقتهم للإعتماد على النفس والابتكار بشكل أكبر".



وأوضحت أن المنافسة هذا العام بين المتسابقات كانت شريفة، وكانت تبرز أفضل ما لديهن، وبالتالى تؤهلهن وتعدهن لكي يكنّ فعالات عند حصولهن على اللقب، وذلك لكي يستطيعن تحقيق مشاريعهن على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المشروع الذي قد تناولته عند حصولها على اللقب عام 2017، كان مختلفا للغاية والذي يهدف إلى نقل جنسية الأطفال من الاب الى الام في حال الانفصال أو الوفاة، وذلك في حال كون الأب والأم من جنسيتين مختلفتين، وقد بدأت بوادر مناقشة هذا الموضوع في لبنان، وأتمنى أن يناقش في جميع الدول العربية.