17 نوفمبر.. هندسة القاهرة تنظم رحلة للعاصمة الإدارية الجديدة

تنظم كلية الهندسة بجامعة القاهرة رحلات علمية للمشروعات القومية الكبرى التى تشرف علي تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتتضمن الرحلة زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت الموافق 17 من شهر نوفمبر المقبل وزيارة أخرى لأنفاق الإسماعيلية يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر.



وحددت إدارة الكلية عدد 50 طالبا وطالبة للرحلة الواحدة من مختلف الأقسام بالكلية، موضحة أن على الطالب إحضار صورة لكارنية الكلية وصورة لبطاقة الرقم القومى للاشتراك في الرحلة.