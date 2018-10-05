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تعرف على حقيقة رفع أسعار السجائر فى الفترة المقبلة.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
البهى عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو للرد على عدد من الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وجاء فى التقرير أن وزارة المالية نفت أي زيادة جديدة على منتجات التبغ والسجائر ونفت فرض ضرائب جديدة على المواريث، وأكدت أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بموافقة مجلس النواب.

وجاء فى التقرير نفي وزارة الزراعة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية، مؤكدة أن عمليات التطهير تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة وللنفع العام.

كما نفت وزارة الإسكان خلال التقرير زيادة تسعيرة المياه، مؤكدة ثبات السعر الذي تم إقراره في يونيو 2018.




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