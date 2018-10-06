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برلمان

نائب مصر الجديدة يدشن ملتقى وظيفي بمشاركة 22 شركة.. اليوم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
ملتقى توظيف
ملتقى توظيف
أحمد أيمن
أعلن النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة والنزهة، عن تدشين ملتقى توظيفي اليوم السبت بمعاونة فريق العمل المتطوع وبالتعاون مع محافظة القاهرة لأهالي دائرته ولجميع مواطني المحافظة يهدف لإيجاد فرص عمل جادة للشباب ومساعدة الشباب وصغار رواد الأعمال لإنشاء مشروعاتهم الصغيرة والخاصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشارك في الملتقى.

وأوضح النائب في بيان له، أن ملتقى التوظيف الثالث الذي ينظمه اليوم سيقام بدار مناسبات حي مصر الجديدة بجانب مسجد الخلفاء الراشدين من الساعة التاسعة صباحـًا حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة 22 شركة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الشريف، أن الملتقى ستحضره كبرى الشركات والمؤسسات المصرية والدولية لتوفير فرص عمل جديدة، إيمانًا منه بأن العمل هو الحياة وأنه السبيل الأهم لتنمية الفرد والمجتمع ونهضة البلاد، وأن تنمية المشروعات الصغيرة هو الهدف الأهم في هذه المرحلة من خلال توعية الشباب بثقافة العمل الخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات لإنشاء المشروعات الصغيرة

ولفت إلى أن الشركات التي ستشارك، تستهدف خريجي كليات: "الطب– الصيدلة - الهندسة – العلوم – التجارة – التمريض – الطب البيطري – زراعة"، كما أنها تقدم العديد من الوظائف المختلفة والمتنوعة، لعد آخر من المؤهلات.

ونوه الشريف، أنه من خلال استعراض بيانات أسماء الشركات والوظائف المطلوبة اتضح أن هناك وظائف شاغرة بشركات بمحافظات أخرى خلاف القاهرة، وتم التنسيق بالفعل مع عدد من النواب بهذه المحافظات للإعلان عن هذا الملتقى، بالإضافة إلى أن هناك تنسيق مع غرفتي الصناعات الهندسية والدوائية لإمدادهم ببيانات طالبي الوظائف في هذا الملتقى طبقا للتخصصات المطلوبة بهذه الغرف وسيكون هناك تنسيقات أخرى مع الغرف الصناعية والشعب التجارية لإمدادهم ببيانات المتقدمين لطلب وظائف في تخصصات هذه الغرف.

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